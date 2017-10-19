Парубий прогнозирует, что за неприкосновенность возьмутся под обед

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что рассмотрение двух законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности начнется в 12:30, и принять решение удастся 19 октября.

Об этом он сказал в начале заседания 19 октября.

"Предварительно, по моему расчету, в 12:30 мы сможем войти в 2 законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности – депутатский и законопроект, внесенный президентом Украины и определенный как неотложный. Мы сегодня по ним обоим сможем принять решение и отправить их в Конституционный суд", - сказал Парубий.

Он добавил, что убежден, что "для этого есть политическая воля".

"Думаю, что мы сегодня можем дать не просто положительный результат, а очень высокий результат, близкий к 300 голосам. Рассмотрение будет происходить по полной процедуре. Предполагаю, что от 12:30 до 14:00 мы сможем принять решение об отмене депутатской неприкосновенности", - сказал Парубий.

Он добавил, что после обеда Рада будет рассматривать 3 законопроекта относительно избирательного законодательства: 1068, 1068-1 1068-2.

До того, по словам Парубия, депутаты должны закончить рассмотрение медицинской реформы и двух сопутствующих законопроектов.

"У нас осталось около 100 поправок к медреформе. Около 10:50-11:00 мы сможем выйти на голосование по медреформе", - сказал спикер ВР.

"После этого у нас будет два сопровождающих законопроекта – изменения в бюджет, чтобы эта медреформа могла заработать, и второй – повышение доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности. Я думаю, что до 12:00 мы сможем этих 2 законопроекта рассмотреть", - добавил Парубий.

Ирина Блачук, УП