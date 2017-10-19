Парубій прогнозує, що за недоторканість візьмуться під обід

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій прогнозує, що розгляд двох законопроектів про скасування депутатської недоторканості розпочнеться о 12:30, і прийняти рішення вдасться 19 жовтня.

Про це він сказав на початку засідання 19 жовтня.

"Попередньо, за моїм розрахунком, о 12:30 ми зможемо увійти в 2 законопроекти про скасування депутатської недоторканості – депутатський і законопроект, внесений президентом України і визначений як невідкладний. Ми сьогодні по них обох матимемо змогу прийняти рішення і відправити їх в Конституційний суд", - сказав Парубій.

Він додав, що переконаний, що "для цього є політична воля".

"Думаю, що ми сьогодні можемо дати не просто позитивний результат, а дуже високий результат, близький до 300 голосів. Розгляд буде відбуватися за повною процедурою. Передбачаю, що від 12:30 до 14:00 ми зможемо прийняти це рішення про скасування депутатської недоторканості", - сказав Парубій.

Він додав, що після обіду Рада буде розглядати 3 закони щодо виборчого законодавства: 1068, 1068-1 1068-2.

До того, за словами Парубія, депутати мають закінчити розгляд медичної реформи і двох супутніх законопроектів.

"Про порядок денний, який на сьогодні був узгоджений, у нас залишилося близько 100 поправок до медреформи. Близько 10:50-11:00 ми зможемо вийти на голосування по медреформі", - сказав спікер ВР.

"Після того у нас буде два супроводжуючі законопроекти – зміни до бюджету, щоб ця медреформа могла запрацювати, і другий – підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості. Я думаю, що до 12 години ми зможемо цих 2 законопроекти розглянути", - додав Парубій.

Ірина Блачук, УП