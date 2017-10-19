Суд арестовал виновницу смертельного ДТП в Харькове

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Четверг, 19 октября 2017, 11:38

Суд арестовал дочь харьковского бизнесмена Елену Зайцеву, совершившего смертельное ДТП в Харькове, в результате которой погибли 5 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Виновница задержана полицией и арестована судом. Полиция проводит расследование, изучает, в том числе, роль водителя второй машины, участвовавшей в ДТП, - по результатам которого, надеюсь, суд примет адекватное тяжести совершенного каждым из них решение", - сообщил он.

Аваков также заявил, что до конца года нужно принять законодательные акты, позволяющие ввести в действие ряд мероприятий:

"Повсеместное применение процедур автоматической видеофиксации нарушений и жесткие штрафы; радикальное ужесточение наказания за вождение автомобилей в пьяном виде".

Также Аваков сообщил, что в 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях в Украине погибло 3187 человек, травмированы 32 079 человек.

"А за 9 месяцев 2017го года на дорогах погибло 2317 и травмировано 25 082 наших граждан", - сообщил он.



Как известно, вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева.

Украинская правда

Темы: суд ДТП Харьков
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