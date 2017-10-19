Суд арестовал виновницу смертельного ДТП в Харькове

Суд арестовал дочь харьковского бизнесмена Елену Зайцеву, совершившего смертельное ДТП в Харькове, в результате которой погибли 5 человек.



Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.



"Виновница задержана полицией и арестована судом. Полиция проводит расследование, изучает, в том числе, роль водителя второй машины, участвовавшей в ДТП, - по результатам которого, надеюсь, суд примет адекватное тяжести совершенного каждым из них решение", - сообщил он.



Аваков также заявил, что до конца года нужно принять законодательные акты, позволяющие ввести в действие ряд мероприятий:



"Повсеместное применение процедур автоматической видеофиксации нарушений и жесткие штрафы; радикальное ужесточение наказания за вождение автомобилей в пьяном виде".



Также Аваков сообщил, что в 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях в Украине погибло 3187 человек, травмированы 32 079 человек.



"А за 9 месяцев 2017го года на дорогах погибло 2317 и травмировано 25 082 наших граждан", - сообщил он.





Как известно, вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.



За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева.

Украинская правда