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В Харкові на пішохідному переході авто задавило 5 осіб, ще 6 поранені

Середа, 18 жовтня 2017, 21:28

В Харкові автомобіль Lexus вилетів на тротуар, та перекинувся. За попередніми даними, авто проїхало на червоний сигнал світлофора і зіткнулося із Volkswagen Touareg. Саме внаслідок цього удару Lexus і виїхав на тротуар. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

Про це УП повідомив директор департаменту комунікації Нацполіціі Ярослав Тракало.

Аварія сталася на вулиці Сумській неподалік площі Конституції о 20:45. За попередньою інформацією, автівка вилетіла на тротуар, де на пішохідному переході стояли люди і чекали на зелене світло, щоб перейти вулицю.

 
ДТП в Харкові
newsroom.kh.ua

На місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група. Наразі встановлюються обставини аварії. Водія вже затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Крім того, місцева поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу. Вона стосується порушення правил безпеки дорожнього руху. Нею передбачене покарання у вигляді ув’язнення терміном від 7 до 12 років.

Марія Думанська

"Українська правда" у Threads

Теми: ХарківДТПаварія
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