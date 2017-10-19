Нардепы кнопкодавили на медреформе и неприкосновенности – Чесно

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Четверг, 19 октября 2017, 16:50

Народный депутат от БПП Константин Ярынич кнопкодавил во время голосования за проект постановления о включении в повестку дня седьмой сессии Верховной Рады восьмого созыва законопроекта о неприкосновенности.

Об этом пишет 19 октября общественное движение "Чесно".

Активисты поймали народного депутата на неперсональном голосовании при рассмотрении проекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) и о его направлении в Конституционный Суд Украины (№7203/П) – в целом.

Они отмечают, что это первый зафиксированный движением факт нарушения процедуры личного голосования нардепом Ярыничем.


 
 

Перед этим депутатов от Блока Петра Порошенко и "Народного фронта" поймали на кнопкодавстве во время голосования о поддержке поправок в медреформу.

Так во время поименного голосования на пленарном заседании 19 октября о поддержке поправок объявленных народным депутатом Ириной Сысоенко к проекту закона о государственных финансовых гарантиям предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), кнопкодавили депутаты от БПП – Андрей Шинькович и, вероятно, Александр Урбанский, – а также заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук.

Во время голосования за медицинскую реформу также вероятно, кнопкодавил член депутатской группы "Воля народа", застройщик Максим Микитась.

Как известно, статья 84 Конституции обязывает народных депутатов Украины голосовать лично, но действующее законодательство не предусматривает никаких санкций за нарушение этой нормы.

Украинская правда

Темы: кнопкодавство Верховная Рада
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