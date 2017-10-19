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Рада отправила в КС оба законопроекта по неприкосновенности

Четверг, 19 октября 2017, 14:09

Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд обоих законопроектов о внесении изменений в Конституцию в части об отмене депутатской неприкосновенности.

За направление президентского законопроекта №7203 проголосовали 336 депутатов, депутатского № 6773 – 328 избранников.

Этим голосованием народные депутаты включили соответствующие проекты законов в повестку дня 7 сессии Верховной Рады 8 созыва и направили в Конституционный суд для предоставления заключений о соответствии этих законопроектов законам Украины.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поздравил депутатов и людей, митингующих под парламентом, с этим решением.

После этого он закрыл утреннее заседание Рады.

Вечернее заседание начнется в 16:00.

Теперь КС должен дать заключение о соответствии изменений 157-й статье (о том, что изменения Конституции не могут отменять или ограничивать права и свободы человека, Конституцию нельзя менять в условиях военного или чрезвычайного положения) и 158-й статье (о том, что законопроект об изменениях в Конституцию, если его рассматривали и не приняли, может рассматриваться в ВР не раньше, чем через год, и о том, что в течение срока своих полномочий ВР не может дважды изменять одни и те же положения).

Председатель профильного комитета Руслан Князевич отметил, что для изменений в Конституцию первого и второго чтения не существует – после заключения КС парламент может приступить к рассмотрению в процессе предварительного одобрения, и только на следующей сессии может принять. 

Президент Петр Порошенко выразил надежду, что у Верховной Рады хватит голосов за неприкосновенность и на следующей сессии, когда депутаты "увидят, что это уже не пиар, а новая реальность".

Как сообщалось, президент Петр Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

Проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции под номером 7203он зарегистрировал в Верховной Раде 17 октября.

В то же время в парламенте также зарегистрирован №6773 авторства 158 народных депутатов, предусматривающий отмену неприкосновенности немедленно.

Представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко пояснила, что Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года, потому что именно столько времени нужно на внесение таких изменений в Конституцию.

Ирина Балачук, Алена Рощенко, УП

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Темы: неприкосновенностьКСзаконодательство
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