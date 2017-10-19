ГПУ объявила подозрение российскому офицеру за обстрел Авдеевки

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Четверг, 19 октября 2017, 18:45

Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение российском офицеру за отдачу приказа на обстрел Авдеевки Донецкой области в феврале 2017 года.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба ГПУ.

"Одному из чиновников Вооруженных Сил Российской Федерации, действующему генералу российской армии объявлено подозрение в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины", - сказано в сообщении.

"Ему инкриминируется совершение террористического акта, привело к гибели людей, ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленными убийствами людей", - сообщили в ГПУ.

Ведомство указывает, что вышеупомянутый генерал, будучи на руководящей должности Министерства обороны террористической организации "ДНР", 01 февраля отдал приказ об артиллерийском обстреле Авдеевки, в результате чего погибли 2 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 1 гражданское лицо, 12 военнослужащих ВСУ и 3 гражданских лица получили ранения.

Также сообщается, что в результате обстрелов поврежден (разрушен) 56 объектов гражданской инфраструктуры города.

Как известно, с 29 января в районе Авдеевки началось обострение ситуации: боевики применяют установки "Град" и танки.

1 февраля во штабе АТО сообщили, что в течение дня в зоне проведения АТО погибли 2 украинских бойцов, шестеро получили ранения.

Украинская правда

Темы: Росcия Генпрокуратура Донбасс АТО
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