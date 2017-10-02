Референдум в Каталонии: 90% проголосовали за выход из Испании

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Понедельник, 2 октября 2017, 02:37
REUTERS

За выход Каталонии из состава Испании проголосовало 90% избирателей, которые пришли на референдум и смогли проголосовать.

Об этом сообщает Reuters.

"Каталонское правительство заявило, что около 2,26 миллиона человек отдали голоса на запрещенном референдуме за выход из Испании в воскресенье и 90 процентов из них проголосовали за отделение", - говорится в сообщении.

При этом агентство уточнило, что это примерно 42,3 процента от общего количества избирателей Каталонии, которое составляет 5,34 миллиона.

Как известно, 1 октября в Каталонии состоялся референдум об отсоединении. Мадрид объявил голосование незаконным и пытался его остановить с помощью силовиков. По данным местных властей, в результате столкновений активистов с полицией пострадали сотни людей.

К вечеру официально объявленное количество пострадавших превысило 800 человек.

Глава правительства Испании Марьяно Рахой выступил с экстренным обращением к нации, в котором заявил, что в Каталонии не было референдума о самоопределении.

На 3 октября в Каталонии намечен всеобщую забастовку.

Темы: Испания референдум
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