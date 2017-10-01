Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Испании: Референдума о независимости Каталонии не было, но мы открыты к диалогу

Воскресенье, 1 октября 2017, 22:33

Глава правительства Испании Марьяно Рахой после закрытия участков для голосования в Каталонии выступил с экстренным обращением к нации.

Фрагменты его речи приводит El Pais.

В течение выступления Рахой несколько раз заявил о категорическом непризнании результатов голосования.

"Сегодня в Каталонии не было референдума о самоопределении", - отметил в частности он.

Председатель правительства Испании напомнил, что официальный Мадрид всегда придерживался именно такой позиции по поводу референдума. "Правительство все время настаивало, что этот референдум не состоится, они – те кто продвигали этот вызов – все время это знали. Они предполагали это на прошлой неделе, очень четко подтвердили это вчера и отметили сегодня, что референдум был незаконным. Несмотря на это, они решили идти дальше", - описал Рахой свое видение событий в Каталонии.

Также Марьяно Рахой выразил уверенность, что жители Каталонии преимущественно не хотели отделения от Испании.

"Подавляющее большинство каталонцев не желали участвовать в этой переписи сепаратистов, и это – бесспорный факт", - считает премьер.

Он также высказался в защиту представителей силовых структур, которые "просто выполняли свою работу".

Вместе с тем, Рахой заявил о готовности к диалогу с Каталонией. "Я не буду закрывать никакие двери. Я всегда предлагал диалог, но в рамках закона", - заявил он, не уточнив, готов ли в принципе обсуждать возможность отделения Каталонии.

Как известно, 1 октября в Каталонии состоялся референдум об отсоединении. Мадрид объявил голосование незаконным и пытался его остановить с помощью силовиков. По данным местных властей, в результате столкновений активистов с полицией пострадали сотни людей. К вечеру официально объявленное количество пострадавших превысило 700 человек.

Европейская правда

Темы: Испанияреферендум
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Испания
Полевой госпиталь, "Леопарды", БТРы и "скорые": Испания объявила о помощи Украине
Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов
Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: