Стало известно, куда оккупанты отвезли захваченных крымских татар

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Понедельник, 2 октября 2017, 13:22

На данный момент известно, что все четверо задержанных в понедельник крымских татар находятся в здании ФСБ в Симферополе.

Об этом сообщает в Facebook "Крымская солидарность".

К родным задержанных Рената Сулейманова, Арсена Кубединова, Сейрана Мустафаева и Талята Абдурахманова вышел адвокат Эдем Семедляев и сообщил, что всех их объединили в одно дело и предлагают сотрудничать со следствием взамен на более мягкую меру пресечения.

Отмечается, что в некоторых российских СМИ уже утром была анонсирована информация о задержании в Крыму группы людей, якобы причастных к "экстремистской" деятельности запрещенной в России организации "Таблиг джамаат".

"Традиционно российские СМИ "сработали" быстрее следственных органов и уже опубликовали результаты следственных мероприятий, что указывает на заранее спланированный совместный ход действий российских силовиков и СМИ", - считают в организации.

 
Под зданием ФСБ в Симферополе
фото "крымской солидарности"

Как сообщалось, в понедельник утром в оккупированном Россией Крыму силовики задержали четверых крымских татар.

Украинская правда

Темы: Крым крымские татары ФСБ
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