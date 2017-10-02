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В оккупированном Крыму новые репрессии: задержаны четверо крымских татар

Понедельник, 2 октября 2017, 11:04

В оккупированном Россией Крыму силовики задержали четверых крымских татар.

О троих из них сообщает в Facebook адвокат Эдем Семедляев.

"Стало известно как минимум о трех задержаниях: Сулейманов Ренат, Кубединов Арсен, Мустафаев Сейран", - пишет он.

По словам юриста, ранее у Сулейманова дома по ул. Гаспралы в поселке Молодежное проводился обыск. Адвоката на обыск не пустили.

 

Семедляев говорит, что после этого люди в масках увезли крымского татарина в неизвестном направлении. Они были на служебных авто без номеров.

"Я волнуюсь, чтобы не случилось, как с Ренатом Параламовим", - рассказывает он на видео, которое выложил в соцсеть.

По словам адвоката, Сулейманов его клиент. Юрист пытался догнать машину силовиков с подзащитным внутри, но УАЗ "Патриот" перекрывал дорогу и над этого сделать.

О еще одном похищении сообщил в Facebook адвокат Маммет Мамбетов.

"Сегодня в 6:00 в доме жителя села Мельничное Белогорского района Талята Абдурахманова, 1953 года рождения, силовики провели обыск и увезли его в неизвестном направлении", - написал он.

Юрист уточнил, что обыск проводили сотрудники ФСБ.

Как сообщалось, российские силовики 13 сентября провели обыск в доме Рената Параламова в крымском поселке Нижнегорский и задержали его. Как сообщали местные активисты, Параламова обвиняют в терроризме.

По словам очевидцев, задерживали Параламова люди в масках без опознавательных знаков на форме.

Позднее того же дня крымского татарина нашли на автостанции в Симферополе со следами пыток на теле.

Украинская правда

Темы: Крымчрезвычайное происшествиекрымские татарыправа человека
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