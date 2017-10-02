Ответственность за стрельбу в Лас-Вегас взяло на себя ИГИЛ

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Понедельник, 2 октября 2017, 17:25

Террористическая групировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой погибли по меньшей мере 50 человек, а пострадали свыше 400.

В заявлении, опубликованном агентством, близким к боевикам, утверждается, что нападавший был "солдатом исламского государства", – сообщает Independent.

Также в заявлении ИГИЛ утверждается, что боевик "принял ислам несколько месяцев назад".

В то же время агентство не приводит никаких доказательств, которые бы доказывали связь стрелка из Лас-Вегаса с ИГИЛ.

Стиль сообщения больше похож на те, в которых ИГИЛ выступал "вдохновителем", а не непосредственным руководителем терактов, отмечает Independent.

Как известно ночью 2 октября на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба.

По данным Associated Press, после стрельбы в развлекательном комплексе Mandalay Bay, 406 человек были доставлены в больницы, а 50 из них умерли, в том числе полицейский из Лас-Вегаса.

По предварительной информации, нападающий - 64-летний Стивен Крейг Паддок застрелился сам. Его нашли мертвым в гостиничном номере. При нем было 10 единиц огнестрельного оружия.

Украинская правда

Темы: США чрезвычайное происшествие
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