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Стрельба в Вегасе: Более 400 человек доставили в больницы

Понедельник, 2 октября 2017, 16:58
Стрельба в Вегасе: Более 400 человек доставили в больницы
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Полиция Лас-Вегаса утверждает, что более 400 человек были госпитализированы после массового расстрела на кантри-фестивале в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает "The Associated Press".

По данным издания, впоследствии стрельбы в развлекательном комплексе Mandalay Bay, 406 человек были доставлены в больницы, а 50 из них умерли, в том числе полицейский из Лас-Вегаса.

 

Также, со ссылкой на шерифа Кларка Джозефа Ломбардо, сообщается, что стрелок, 64-летний Стивен Крейг Паддок был найден мертвым в гостиничном номере.  При нем было 10 единиц огнестрельного оружия.

 

"Паддок впервые заселился в казино-отеле Mandalay Bay 28 сентября и был найден мертвым внутри гостиничного номера", - пишет издание.

 

По предварительной информации он застрелился сам.

 

Полиция уже провела обыск в доме стрелка. На данный момент правоохранители разыскивают 62-летнюю Марило Данли, сожительницу Паддока.

 

Ранее в полиции Невады сообщали о том, что она может быть причастна к стрельбе.  Однако на данный момент эта информация не подтверждена.

 

Мотив стрельбы пока не установлен.

Американские полицейские назвали бойню в Лас-Вегасе самым массовым расстрелом в истории США.

Президент Украины Петр Порошенко в Twitter высказал свои соболезнования жертвам и семьям погибших в Лас-Вегасе.

"Глубоко потрясен ужасной трагедией в Лас-Вегасе. Наши искренние соболезнования жертвам и семьям этого ужасающего акта насилия", - написал Порошенко.

Как известно, на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба.

Ранее сообщалось о 50 погибших и 200 раненых.

Украинская правда

Темы: чрезвычайное происшествиеСША
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