Утро под Радой: 150 активистов, 60 палаток, 300 правоохранителей

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Пятница, 20 октября 2017, 10:22

Около 150 активистов продолжают акцию за "политическую реформу" возле здания Верховной Рады в пятницу утром.

Об этом сообщают "Українські новини".

По их данным на 9:45, на проезжей части улицы Грушевского установлено 20 палаток, еще около 20 больших и 25 маленьких - в Мариинском парке напротив площади Конституции.

В палаточном городке работает полевая кухня, появились печи-буржуйки.

За ночь правоохранители возобновили движение на участке Грушевского от пересечения с улицей Садовой до пересечения с улицей Шелковичной. Таким образом, движение по улице ограничено от Крепостного проулка до Шелковичной.

Порядок обеспечивают около 300 правоохранителей. Конфликтов не возникает.

Как известно, акция под Радой началась 17 октября. Ее участники требуют принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создании Антикоррупционного суда и изменении избирательного законодательства.

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Темы: Верховная Рада митинги Киев
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