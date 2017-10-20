Ранок під Радою: 150 активістів, 60 наметів, 300 правоохоронців

Близько 150 активістів продовжують акцію за "політичну реформу" біля будівлі Верховної Ради в п'ятницю вранці.

Про це повідомляють "Українські новини".

За їхніми даними на 9:45, на проїжджій частині вулиці Грушевського встановлено 20 наметів, ще близько 20 великих і 25 маленьких - в Маріїнському парку навпроти площі Конституції.

У наметовому містечку працює польова кухня, з'явилися пічки-буржуйки.

За ніч правоохоронці відновили рух на ділянці Грушевського від перетину з вулицею Садовою до перетину з вулицею Шовковичною. Таким чином, рух по вулиці обмежено від Кріпосного провулка до Шовковичної.

Порядок забезпечують близько 300 правоохоронців. Конфліктів не виникає.

Як відомо, акція під Радою почалася 17 жовтня. Її учасники вимагають ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

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