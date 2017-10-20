Обстрелов в АТО стало значительно меньше, потерь в сутки нет - Минобороны
За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих в зоне АТО нет.
Об этом в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"Количество обстрелов боевиками позиций вооруженных сил Украины существенно уменьшилась, тяжелое вооружение враг не применял", - рассказал он.
По его словам, на Луганском направлении боевики вечером осуществили 1 обстрел из стрелкового оружия. На Донецком направлении было 6 обстрелов, на Приморском направлении было 5 обстрелов.
"Всего за прошлые сутки по всей линии соприкосновения противник провел 15 обстрелов по позициям вооруженных сил Украины, 10 из которых были прицельными", - сказал Лысенко.
По его словам в большинстве случаев украинские военные открывали огонь в ответ.
Александр Шумилин, УП
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