Обстрелов в АТО стало значительно меньше, потерь в сутки нет - Минобороны

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Пятница, 20 октября 2017, 12:42

За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих в зоне АТО нет.

Об этом в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Количество обстрелов боевиками позиций вооруженных сил Украины существенно уменьшилась, тяжелое вооружение враг не применял", - рассказал он.

По его словам, на Луганском направлении боевики вечером осуществили 1 обстрел из стрелкового оружия. На Донецком направлении было 6 обстрелов, на Приморском направлении было 5 обстрелов.

"Всего за прошлые сутки по всей линии соприкосновения противник провел 15 обстрелов по позициям вооруженных сил Украины, 10 из которых были прицельными", - сказал Лысенко.

По его словам в большинстве случаев украинские военные открывали огонь в ответ.

Александр Шумилин, УП

Темы: АТО Донбасс Минобороны
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