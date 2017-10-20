Обстрілів в АТО стало значно менше, втрат за добу немає – Міноборони

За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців в зоні АТО немає.

Про це у п'ятницю повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Кількість обстрілів бойовиками позицій збройних сил України суттєво зменшилася, важке озброєння ворог не застосовував", - розповів він.

За його словами, на Луганському напрямку бойовики ввечері здійснили 1 обстріл зі стрілецької зброї. На Донецькому напрямку було 6 обстрілів, на Приморському напрямку було 5 обстрілів.

"Загалом минулої доби по всій лінії зіткнення противник провів 15 обстрілів по позиціях збройних сил України, 10 з яких були прицільними", - сказав Лисенко.

За його словами, в більшості випадків українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Олександр Шумілін, УП