Открытие пункта пропуска "Золотое" вновь сорвано

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Пятница, 20 октября 2017, 13:38

В пятницу в очередной раз не удалось открыть контрольный пункт въезда-выезда в городе Золотое Попаснянского района.

Об этом сообщил по телефону заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко, передает Укринформ.

"Мы со своей стороны КПВВ открыли в семь часов утра, однако переход и сегодня не заработал. Та сторона отказалась пропускать людей и автомобили. Официальных разъяснений от "ЛНР" не поступало", - отметил он.

"Но представители ОБСЕ сообщили, что на пункте пропуска с той стороны линии разграничения не готова инфраструктура. Говорят, работать он начнет где-то в середине ноября", - сказал Клименко.

Уполномоченный по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко сообщала, что "КПВВ" Золотое "... на днях будет открыт".

Местные власти, в частности руководитель Попаснянской районной военно-гражданской администрации Сергей Шакун, называли точную дату: 20 октября.

Как известно, КПВВ в Золотом со стороны подконтрольной Украины территории впервые был открыт в марте 2016 года, но боевики тогда объявили это открытие провокацией.

Темы: Донбасс
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