Обстрелов на Донбассе на прошлой неделе было на 45% больше – Хуг

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Пятница, 20 октября 2017, 15:18

С 9-го по 15 октября количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе увеличилось на 45%.

Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге 20 октября, передают "Українські новини".

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 3 335 нарушений режима прекращения огня, что на 45% больше, чем на позапрошлой неделе (2-8 октября)", – сказал он.

Хуг сообщил, что миссия зафиксировала еще 2 пострадавших гражданских лиц в результате боевых действий на востоке Украины. Таким образом, с начала 2017 года число жертв среди мирного населения возросло с 398 до 400 человек.

Кроме того, в период с 9 по 15 октября миссия зафиксировала 55 единиц тяжелого вооружения в нарушение линии отвода: в частности 26 из них – на территории, подконтрольной украинской власти и 29 – в неподконтрольной.

"Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал среди прочей техники 5 артиллерийских установок и 3 пушки "Рапира" в Новоселовке, которая контролируется так называемой "ДНР". Все это вооружение должно быть отведено по крайней мере на 25 км от линии разграничения, но оно не отведено", – отметил он, цитирует "Интерфакс-Украина".

А в подконтрольном Украине Александрополе беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал среди прочей техники 20 артиллерийских установок.

"Опять же – это вооружение должно быть по меньшей мере за 25 км от линии столкновения, но оно не отведено", – сказал Хуг.

Кроме того, он рассказал, что СММ зафиксировала факты укрепления сторонами своих огневых позиций, в некоторых местах - на расстоянии менее 100 метров друг от друга.

"Все эти нарушения режима прекращения огня являются ничем иным, как вялотекущим конфликтом, но за более чем за 3,5 года мы усвоили одно: не существует никакой уверенности… Правда в том, что никто не знает, на какой стадии конфликта мы сейчас находимся… Сегодняшняя низкая интенсивность боевых действий может с легкостью перерасти во внезапное обострение ситуации", – признал Хуг.

Он отметил, что "стороны должны безотлагательно принять меры" и выполнить минские договоренности для прекращения огня.

Темы: Донбасс боевые действия АТО ОБСЕ
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