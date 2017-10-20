Парубий подписал закон о гастролях российских артистов

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон "О гастрольных мероприятиях в Украине", согласно которому российских артистов можно приглашать в Украину только после разрешения Службы безопасности.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что Парубий подписал закон сегодня, 20 октября.

Кроме него, спикер ВР также подписал еще два принятых закона - "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины" и "Электронные доверительные услуги".

Как сообщалось, 11 июля в Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон "О гастрольных мероприятиях в Украине". Им, в частности, предлагается обязать организаторов мероприятий в Украине перед тем, как пригласить российского артиста, подать в СБУ запрос, чтобы узнать, не запрещен ли этому артисту въезд в Украину.