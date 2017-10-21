На Мадагаскаре 94 человека умерли от чумы
94 человека умерли от легочной чумы на Мадагаскаре.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Всемирную организацию здоровья (ВОЗ).
По данным ВОЗ, количество подтвержденных случаев заражения превысило тысячу и может возрасти.
ОЗ считает масштабы нынешней вспышки заболевания необычно широкими – ими охвачены два крупнейших города Мадагаскара.
Возможность распространения чумы за пределы острова – мала.
Международные гуманитарные организации доставляют в страну антибиотики.
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