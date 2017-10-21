На Мадагаскаре 94 человека умерли от чумы

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Суббота, 21 октября 2017, 01:15

94 человека умерли от легочной чумы на Мадагаскаре.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Всемирную организацию здоровья (ВОЗ).

По данным ВОЗ, количество подтвержденных случаев заражения превысило тысячу и может возрасти.

ОЗ считает масштабы нынешней вспышки заболевания необычно широкими  ими охвачены два крупнейших города Мадагаскара.
Возможность распространения чумы за пределы острова  мала.
Международные гуманитарные организации доставляют в страну антибиотики.

Темы: здоровье
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