Рейд на исламистов в Египте: погибли 14 полицейских
В Египте 14 полицейских погибли и 8 получили ранения во время рейда на тайник исламистов.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников Каира.
Операция проводилась в районе Аль-Вахат после получения информации о местоположении боевиков.
Полиция также использовала авиацию во время рейда.
Государственные СМИ сообщили только о трех погибших.
Пока не сообщается, к какой именно группировки принадлежали боевики.
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