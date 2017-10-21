Рейд на исламистов в Египте: погибли 14 полицейских

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Суббота, 21 октября 2017, 05:52

В Египте 14 полицейских погибли и 8 получили ранения во время рейда на тайник исламистов.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников Каира.

Операция проводилась в районе Аль-Вахат после получения информации о местоположении боевиков.

Полиция также использовала авиацию во время рейда.

Государственные СМИ сообщили только о трех погибших.

Пока не сообщается, к какой именно группировки принадлежали боевики.

Темы: Египет
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