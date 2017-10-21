Рейд на ісламістів у Єгипті: загинуло 14 поліцейських

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Субота, 21 жовтня 2017, 05:52

У Єгипті 14 поліцейських загинули та 8 отримали поранення під час рейду на схованку ісламістів.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на чиновників Каїра.

Операція проводилася в районі Аль-Вахат після отримання інформації про місце розташування бойовиків.

Поліція також використовувала авіацію під час рейду.

Державні медіа повідомили лише про трьох загиблих.

Поки не повідомляється, до якого саме угрупування належали бойовики.

Теми: Єгипет
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