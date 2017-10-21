АТО: Боевики увеличили количество обстрелов по всем направлениям

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Суббота, 21 октября 2017, 16:32

В зоне проведения АТО за минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела со стороны боевиков, которые увеличили количество обстрелов на каждом направлении, потерь среди украинских военных нет.

Об этом 21 октября сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко.

По его данным, террористы использовали запрещенные минскими соглашениями минометы различных калибров, выпустив 76 мин.

На луганском направлении зафиксировано наибольшее количество прицельных обстрелов из минометов разного калибра, в частности вблизи Новоалександровки и Катериновки, где стреляли из калибра 120 мм, возле Новоалександровки и Троицкого боевики обстреливали украинских военных из 82-мм калибра.

Также там и в районе Новозвановки, Крымского, Попасной незаконные вооруженные формирования совершили обстрелы из вооружения БМП, стрелкового оружия и станковых гранатометов.

На донецком направлении боевики стреляли 10 раз, вблизи Авдеевки и Зайцево, в районе Каменки, Верхнеторецкого, шахты Бутовка и Троицкого. Вблизи Авдеевки обстрелы позиций сил АТО были долговременными и велись из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП, станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На мариупольском направлении боевики вели огонь 8 раз из гранатометов и пулеметов - возле Павлополя, Гнутово, в районах Водяного, Марьинки и Новотроицкого.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс оружие
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