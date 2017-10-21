В Каталонии вышли 450 тысяч протестующих против ограничения автономии

193 просмотра
Суббота, 21 октября 2017, 21:18

В Каталонии на митинг собрались 450 тысяч человек, протестующих против решении испанского правительства об ограничении автономии региона.

Об этом сообщила "AFP news agency" со ссылкой на местную полицию.

В то же время, как сообщает "Reuters", на акции люди скандировали: "Свободы, свободы!".

"Испанское правительство совершил переворот против демократического и правового большинства", - заявила каталонский депутат Марта Ровира.

Каталонская власти заявили, что около 90% тех, кто принял участие в референдуме 1 октября, проголосовали за независимость. Но лишь 43% избирателей участвовали, причем большинство противников отсоединения остались дома.

Как сообщалось ранее, правительство Испании решило применить статью 155 Конституции "для восстановления законности и обеспечения прав и свобод всех каталонцев". Это ограничивает автономию Каталонии.

На такой шаг правительство в Мадриде пошло после того, как лидер Каталонии не дал четкого ответа, провозгласил он ранее независимость региона или нет.

Украинская правда

Темы: Испания Каталония митинги
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Евросоюз не планирует вмешиваться в конфликт по Каталонии 20 октября 2017, 01:13
Каталония провозгласит независимость, если ее лишат автономии - СМИ 19 октября 2017, 08:31
Премьер Испании за день до дедлайна призвал лидеров Каталонии отступить 18 октября 2017, 14:27
powered by lun.ua
Главные новости
Митингующие под Радой объявили ультиматум Порошенко
АТО: На приморском направлении ранен военный
Чешские власти проиграли выборы, победители - популисты и друзья Путина
Спецпредставитель США Волкер на следующей неделе приедет в Украину - СМИ
Все новости
читай!

Как задерживали Олега Сенцова. Отрывок из книги

18+

Тем, кто любит поострее: новый БДСМ-бар в Киеве

фото

Секс-куклы одинаковые, женский оргазм неповторим. Доказательство