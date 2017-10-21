У Каталонії вийшли 450 тисяч людей проти обмеження автономії

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Субота, 21 жовтня 2017, 21:18
AP photo, E. Morenatti

У Каталонії на мітинг зібрались 450 тисяч людей, які протестують проти рішенні іспанського уряду про обмеження автономії регіону.

Про це повідомила "AFP news agency" з посиланням на місцеву поліцію.

Водночас, як повідомляє "Reuters", на акції люди скандували: "Свободи, свободи!".

"Іспанський уряд здійснив переворот проти демократичної та правової більшості", - заявила каталонський депутат Марта Ровіра.

Каталонська влада заявили, що близько 90% тих, хто взяв участь у референдумі 1 жовтня, проголосували за незалежність. Але лише 43% виборців брали участь, причому більшість противників від’єднання залишилися вдома.

Як повідомлялось раніше, уряд Іспанії вирішив застосувати статтю 155 Конституції "для відновлення законності та забезпечення прав і свобод усіх каталонців". Це обмежує автономію Каталонії.

На такий крок уряд у Мадриді пішов після того, як лідер Каталонії не дав чіткої відповіді, проголосив він раніше незалежність регіону чи ні.

Українська правда

Теми: Іспанія Каталонія мітинги
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