Трамп готов рассекретить документы об убийстве Кеннеди

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Суббота, 21 октября 2017, 22:13

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассекретить документы по убийству 35-го американского президента Джона Кеннеди.

Об этом он заявил в своем Twitter.

"Если будет получено больше информации, я, как президент, готов позволить открыть долгое время заблокированные и тайные документы по Джону Кеннеди", - написал президент США.

Перед тем издание "Politico" сообщало со ссылкой на источники в администрации Трампа, что американский президент хочет заблокировать рассекречивания документов по убийству Кеннеди.

Темы: США Трамп
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