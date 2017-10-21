Трамп готовий розсекретити документи про вбивство Кеннеді

1475 переглядів
Субота, 21 жовтня 2017, 22:13

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розсекретити документи щодо вбивства 35-го американського президента Джона Кеннеді.

Про це він заявив у своєму Twitter.

"Якщо буде отримано більше інформації, я, як президент, готовий дозволити відкрити довгий час заблоковані та втаємничені документи щодо Джона Кеннеді", - написав президент США.

Перед тим видання "Politico" повідомляло з посиланням на джерела в адміністрації Трампа, що американський президент хоче заблокувати розсекречення документів щодо вбивства Кеннеді.

Теми: США Трамп
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Дефіцит бюджету США досяг майже 666 мільярдів доларів 21 жовтня 2017, 05:40
Мільярдер Том Стаєр почав кампанію за імпічмент Трампа 21 жовтня 2017, 03:44
У США представили законопроект про регулювання політичної реклами у соцмережах 20 жовтня 2017, 06:40
powered by lun.ua
Головні новини
Мітингувальники під Радою оголосили ультиматум Порошенку
АТО: На приморському напрямку поранено військового
Чеська влада програла вибори, переможці - популісти і друзі Путіна
Спецпредставник США Курт Волкер наступного тижня приїде в Україну - ЗМІ
Усі новини
сервіс

Закуска в коробці з доставкою

балет

Як Яна Саленко підкорила Берлін і стала прима-балериною

здоров'я

Що таке імунітет і чи потрібно його підвищувати