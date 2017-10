Трамп готовий розсекретити документи про вбивство Кеннеді

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розсекретити документи щодо вбивства 35-го американського президента Джона Кеннеді.

Про це він заявив у своєму Twitter.

"Якщо буде отримано більше інформації, я, як президент, готовий дозволити відкрити довгий час заблоковані та втаємничені документи щодо Джона Кеннеді", - написав президент США.

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened.