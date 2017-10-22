Лидер ОУН Коханивский рассказал, почему применил оружие

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Воскресенье, 22 октября 2017, 00:30

Стрельба с участием лидера ОУН Николая Коханивского, произошла из-за давнего конфликта, связанного с принудительным выселением общежития возле станции метро "Академгородок".

Об этом Коханивский рассказал в комментарии 112.ua.

"Я сейчас в полиции. Сегодня днем ​​я шел в общежитие, ко мне пристал некий Руслан Качмала, начал угрожать, унижать, завязалась драка. Я имел с собой травматическое оружие, он (Качмала) меня бил и залил газом, я вынужден был достать травмат. Немного мне досталось. это давний конфликт. Они там выселяют жильцов общежития. Он прямо это делает, а мы их защищаем", - отметил Кохановский.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского.

Об этом заявила его жена. По ее словам, задержание произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой.

Оба участника потасовки получили травмы.

Темы: Киев драка
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