Лидер ОУН Коханивский рассказал, почему применил оружие
Стрельба с участием лидера ОУН Николая Коханивского, произошла из-за давнего конфликта, связанного с принудительным выселением общежития возле станции метро "Академгородок".
Об этом Коханивский рассказал в комментарии 112.ua.
"Я сейчас в полиции. Сегодня днем я шел в общежитие, ко мне пристал некий Руслан Качмала, начал угрожать, унижать, завязалась драка. Я имел с собой травматическое оружие, он (Качмала) меня бил и залил газом, я вынужден был достать травмат. Немного мне досталось. это давний конфликт. Они там выселяют жильцов общежития. Он прямо это делает, а мы их защищаем", - отметил Кохановский.
Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского.
Об этом заявила его жена. По ее словам, задержание произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой.
Оба участника потасовки получили травмы.
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