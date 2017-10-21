Лідер руху ОУН влаштував стрілянину в Києві, є поранений

У Києві лідер руху ОУН Микола Коханівський влаштував стрілянину, внаслідок якої поранень зазнав чоловік.

Як повідомили у прес-службі столичного главку поліції, інцидент стався у Святошинському районі столиці.

"Надійшла інформація, що неподалік станції метро "Академмістечко" відбувається бійка та чути постріли. Попередньо встановлено, що там перебував Микола К. з дружиною. У нього виник словесний конфлікт із невідомим, під час якого керівник добровольчого руху ОУН (імовірно, з пристрою для відстрілу гумових куль) зробив кілька пострілів у незнайомця", - повідомили у поліції.

У потерпілого (особу встановлено) - дотикові поранення у спину та ногу, допомогу надано на місці.

"На місці події у траві виявлено ПМР та стріляні гільзи калібру 9 мм. На місці працює слідчо-оперативна група. Обох чоловіків доставлять в управління поліції для встановлення причин та обставин конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Сам Коханівський наразі доправлений до лікарні №17 у відділення політравми для огляду лікарів.

Також у лікарню прибули кілька представників поліції.

У свою чергу дружина Коханівського Катерина повідомила свою версію події.

За її словам, другий учасник конфлікту - Руслан Кочмала, позивний "Рембо", а інцидент стався в результаті спланованої провокації з боку другого учасника конфлікту і його однодумців.

Як заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, пістолет, з якого здійснював постріли Коханівський, вилучено, зброя не належить лідеру руху ОУН.

"Обох учасників інциденту доправлено до лікарні, життю пораненого учасника сутички нічого не загрожує, а у Коханівського також є незначні тілесні ушкодження, треба перевірити ступінь їх тяжкості", - повідомив Крищенко.

Він додав, що наразі поліція збирає інформацію про подію, дані свідків та дані з відеокамер.

"Кваліфіковано подію буде після того, як буде зібрано дані та свідчення усіх учасників інциденту", - повідомив Крищенко.

Українська правда