В Донецкой области обнаружен очередной схрон с боеприпасами

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Воскресенье, 22 октября 2017, 06:46

Военной службой правопорядка в Донецкой области выявлено схрон с боеприпасами.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Тайник с оружием обустроили в с. Лесное.

"Вчера, 20 октября, в населенном пункте Лесное Донецкой области, оперативной группой отделения ВСП военной комендатуры г. Мариуполь, при участии отдела специального назначения Южного ТУ ВСП и Службы безопасности Украины был выявлен схрон с боеприпасами. В укромном месте было обнаружено большое количество патронов калибра 5.45мм и 7.62 мм, дымовые мины и шашки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце августа тайник с взрывчаткой и боеприпасами сотрудники Службы безопасности нашли в поселке Гранитное Донецкой области.

Темы: оружие Донецкая область Генштаб СБУ
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