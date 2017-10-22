В Киеве играют "Динамо" и "Шахтер": три станции метро перектроют

В воскресенье в связи с проведением на НСК "Олимпийский" матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) будет изменен режим работы трех станций метрополитена.

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

В частности перед началом матча, с 18:30 до 19:30 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" - на вход.

"В указанное время поезда будут курсировать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход на этих станциях", - сообщили в столичном КП.