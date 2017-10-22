У Києві грають "Динамо" та "Шахтар": три станції метро перектриють

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Неділя, 22 жовтня 2017, 10:42

У неділю через проведення на НСК "Олімпійський" матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк) буде змінено режим роботи трьох станцій метрополітену. 

Про це повідомили у КП "Київський метрополітен".

Зокрема перед початком матчу, з 18:30 до 19:30 станцію "Олімпійська" буде закрито на вхід та вихід,  "Палац спорту" на вихід, "Площа Льва Толстого" - на вхід.

"На цей час поїзди курсуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки. Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій", - повідомили у столичному КП.

Теми: Київ футбол метро
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