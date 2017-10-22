Полиция: Из-за потасовки под ВР у полицейского черепно-мозговая травма
В результате столкновения между правоохранителями и участниками акции под Верховной Радой один полицейский получил травмы.
Об этом вечером 22 октября сообщили в пресс-службе полиции Киева.
По данным правоохранителей, инцидент произошел около 18:30.
"Со стороны ул.Шелковичной неизвестный попытался пронести палатку на территорию городка митингующих и спровоцировал конфликт с правоохранительными органами", - заявили в полиции.
Возникла потасовка, в результате которой сотрудник Подольского управления полиции получил черепно-мозговую травму.
"По предварительной информации, мужчина ударил милиционера по голове, отчего тот потерял сознание и упал на землю. Пострадавшему оказывают помощь врачи "скорой", а правонарушитель задержан для установления всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении.
Проводится проверка для установления личности задержанного и обстоятельств правонарушения, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.
Украинская правда
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