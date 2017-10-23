Полиция освободила заложников в британском развлекательном центре

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Понедельник, 23 октября 2017, 04:04

Полиция провела штурм развлекательного центра в городе Нанитон (Великобритания), где вооруженный мужчина захватил заложников.

Об этом сообщает ВВС.

По информации ВВС, два человека, которых удерживал преступник, освобождены, они не пострадали. Подозреваемого ранили и отправили в больницу.

Ранее сообщалось, что около 18:30 по местному времени в полицию поступил звонок о том, что человек с ружьем вошел в здание боулинг-клуба на территории парка развлечений "Бермуда-парк".

Полиция не считает нападение террористической атакой.

Темы: Великобритания заложники
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