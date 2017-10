Полиция освободила заложников в британском развлекательном центре

Полиция провела штурм развлекательного центра в городе Нанитон (Великобритания), где вооруженный мужчина захватил заложников.

Об этом сообщает ВВС.

По информации ВВС, два человека, которых удерживал преступник, освобождены, они не пострадали. Подозреваемого ранили и отправили в больницу.

Pleased to say that the situation in #Nuneaton is now resolved. One suspect treated at scene and taken to hospital by ambulance... pic.twitter.com/GUi3Pd5THP