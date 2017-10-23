Житель Бахмута хранил в квартире гранатометы – говорит "нашел"

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Понедельник, 23 октября 2017, 09:08

В одной из квартир Бахмута правоохранители обнаружили противотанковый гранатомет, две гранаты и более 400 патронов.

Как сообщает Национальная полиция, бахмутские правоохранители получили информацию о том, что в одной из квартир сохраняется большое количество опасных предметов.

Во время обыска по указанному адресу в кладовке квартиры сотрудники полиции нашли гранатомет, две гранаты РГД-5 и патроны калибра 5,45 мм с магазинами, спрятанные в разных местах.

 

"43-летний хозяин, который ранее не имел проблем с законом, объясняет, что нашел арсенал и перенес к себе домой. Чтобы никто не увидел, тщательно спрятал, а зачем – даже не подумал", – говорится в сообщении.

 

"Полицейские сработали на опережение – жители соседних квартир даже не догадывались об опасном соседстве, разрушительная сила которого способна унести десятки жизней", – отмечает полиция.

 

Все опасные предметы изъяли.

 

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Владельцу грозит до 7 лет лишения свободы.

 

Полицейские напоминают, что добровольное разоружение поможет избежать ответственности в соответствии с ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Темы: оружие полиция
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