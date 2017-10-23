Житель Бахмута зберігав у квартирі гранатомети – каже "знайшов"

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Понеділок, 23 жовтня 2017, 09:08

В одній із квартир Бахмута правоохоронці виявили протитанковий гранатомет, дві гранати та понад 400 набоїв.

Як повідомляє Національна поліція, бахмутські правоохоронці отримали інформацію про те, що в одній з квартир зберігається велика кількість небезпечних предметів.

Під час обшуку за вказаною адресою у коморі квартири співробітники поліції знайшли гранатомет, дві гранати РГД-5 та набої калібру 5,45 мм з магазинами, заховані в різних місцях.

 

"43-річний господар, який раніше не мав проблем із законом, пояснює, що знайшов арсенал та переніс до себе додому. Аби ніхто не побачив, ретельно сховав, а навіщо – навіть не подумав", – сказано в повідомленні.

 

"Поліцейські спрацювали на випередження – мешканці навколишніх квартир навіть не здогадувалися про небезпечне сусідство, руйнівна сила якого здатна забрати десятки життів", – зазначає поліція.

 

Усі небезпечні предмети вилучили.

 

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Власникові загрожує до 7 років позбавлення волі.

Поліцейські нагадують, що добровільне роззброєння допоможе уникнути відповідальності згідно з ч.3 ст.263 Кримінального кодексу України.

Теми: зброя поліція
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