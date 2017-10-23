Через КПП на границе с Румынией ограничили движение транспорта

Пограничники ограничили движение транспорта через пункт пропуска "Солотвино - Сигету Мармацией" на государственной границе с Румынией.

Об этом сообщается на странице Facebook Государственной пограничной службы.

С 23 октября по 31 декабря оформления автомобилей здесь будет осуществляться с 8:00 до 20:00. Пропуск пешеходов будет происходить без ограничений.

Причина таких мер - продолжение ремонта моста через реку Тиса.

Чтобы не застрять на КПП, пограничники советуют по возможности выбирать другие пункты пропуска и проверять информацию на сайте Государственной пограничной службы в разделах "Граница online" и "Интерактивная карта". Здесь можно отслеживать состояние загруженности пунктов пропуска и эффективно планировать поездки через границу.

Украинская правда