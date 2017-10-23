В Укрэнерго думают, что веерных отключений электричества не будет

В Украине 3 года наблюдается кризис с созданием запасов угля, однако энергетики готовы к возможному дефициту ресурсов.

Об этом во время Открытого недели энергетики сказал и.о. директора ГП "НЭК" Укрэнерго "Всеволод Ковальчук, сообщает 23 октября "Укринформ".

"Каждый год мы наблюдаем снижение запасов угля относительно аналогичного периода по состоянию на определенную дату. На сегодня запасы угля на складах электростанций самые низкие за весь тот период, когда мы собираем статистику вообще", – сказал Ковальчук.

Он напомнил, что низкие запасы были зафиксированы в октябре 2014 года – на уровне чуть более 700 тысяч тонн, и это привело к обесточиванию большого количества потребителей.

"Нас от такого дефицита отделяет всего 400 тысяч тонн. Темпы сжигания угля на сегодня составляют 250 тысяч тонн в месяц. Это постоянный кризис", – добавил Ковальчук.

По его словам, магистральные сети и тепловые электростанции, а также ГП "НАЭК "Энергоатом" готовы к отопительному сезону, однако проблема поставки угля наблюдается уже в течение 3 лет.

"Гарантировано не будет так, как было в конце 2014 года. Незапланированных отключений не будет. Для этого была проведена большая работа. Но это не значит, что ситуация нормальная", – добавил руководитель Укрэнерго.