НАПК: В "Сапопомочи" все же конфискуют 132 тысячи гривен взносов

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Понедельник, 23 октября 2017, 14:47

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о конфискации почти 132 тысяч гривен взносов Киевской областной организации партии "Самопомич".

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Постановлением Печерского районного суда г. Киева от 27 июня 2017 года, оставленным без изменений постановлением Апелляционного суда Киева от 2 октября 2017 года, Ирина Сысоенко - руководителя Киевской областной организации политической партии "Объединение "Самопомич", народный депутат Украины, признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 21215 Кодекса Украины об административных правонарушениях ", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отмечают, что на нее наложен штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1,7 тыс. гривен. Кроме того, суд решил конфисковать в государственный бюджет сумму взносов в поддержку политической партии в размере 131 тыс. 900 гривен.

В НАПК добавляют, что ранее, агентство подало в суд административный протокол в отношении Сысоенко, поскольку в IV квартале 2016 года было обнаружено, что за отчетный период в поддержку партии осуществлялись благотворительные взносы через кассу этой организации.

"Взносы на общую сумму 131 тыс. 900 грн были получены через кассу партии от 10 физических лиц, и в течение трех последних месяцев 2016 года Ирина Сысоенко вносила эти средства на текущий счет партии" Объединение "Самопомич", что является нарушением ч .8 и 9 ст.14 закона Украины "О политических партиях в Украине"", - сообщает пресс-служба ведомства.

В НАПК отмечают, что указанные положения закона предусматривают, что денежные взносы в пользу политической партии осуществляются через банковские операции. Банки, через которые проходят такие операции, должны установить данные лица, осуществляющего вклад.

Как известно, 11 апреля НАПК заявило, что выявило нарушения в финансировании партий "Самопомич" и "Батькивщина".

Также она заявила, что Печерский райсуд Киева принял решение о конфискации в политической партии "УКРОП" 468 тысяч 946 гривен за нарушения правил взносов от физических и юридических лиц.

Украинская правда

Темы: НАПК Самопомич суд
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