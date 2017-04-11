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НАЗК виявило порушення у фінансуванні "Самопомочі" та "Батьківщини"

Вівторок, 11 квітня 2017, 19:42

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення у фінансуванні партій "Самопоміч" та "Батьківщина".

Відповідна заява розміщена на сайті відомства.

НАЗК проаналізувала звіти політичних партій, які у четвертому кварталі 2016 року  отримали державне фінансування своєї статутної діяльності - "Народний фронт", "Самопоміч", "Радикальна Партія Ляшка", "Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність", "ВО "Батьківщина".  

"Національне агентство виявило порушення щодо фінансування партії (здійснення внесків)  фізичними особами у звітах  партії "Самопоміч" та партії "ВО "Батьківщина", - зазначається у заяві.

Згідно з інформацією, висновки,  підготовлені Департаментом з питань запобігання політичній корупції, будуть оприлюднені на офіційному сайті НАЗК.

Українська правда

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Теми: НАЗКСамопомічБатьківщина
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