НАЗК виявило порушення у фінансуванні "Самопомочі" та "Батьківщини"

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення у фінансуванні партій "Самопоміч" та "Батьківщина".

Відповідна заява розміщена на сайті відомства.

НАЗК проаналізувала звіти політичних партій, які у четвертому кварталі 2016 року отримали державне фінансування своєї статутної діяльності - "Народний фронт", "Самопоміч", "Радикальна Партія Ляшка", "Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність", "ВО "Батьківщина".

"Національне агентство виявило порушення щодо фінансування партії (здійснення внесків) фізичними особами у звітах партії "Самопоміч" та партії "ВО "Батьківщина", - зазначається у заяві.

Згідно з інформацією, висновки, підготовлені Департаментом з питань запобігання політичній корупції, будуть оприлюднені на офіційному сайті НАЗК.

Українська правда