Компартия Китая приравняла президента к Мао Цзэдуну

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Вторник, 24 октября 2017, 08:56

Правящая Коммунистическая партия Китая закрепила в своем уставе политическое мнение президента Си Цзиньпина, поставив его на один уровень с Мао Цзэдуном.

Во вторник партия единогласно приняла поправку, которая включает "Мнение Си Цзиньпина по поводу социализма с китайскими характеристиками для новой эры" как один из ее основоположных принципов.

В среду она объявит свой новый Постоянный комитет, вершину власти в стране (нынешний комитет состоит из 7 человек), передает Reuters.

Поскольку Си Цзиньпин смог "короновать" свое имя в партийной конституции, он стал на уровень предыдущих лидеров: в документ входили мнение Мао Цзэдуна и теория Дэн Сяопина.

Идеология ни одного другого лидера Китая после Мао не вошла в документ во время его пребывания на должности. Имя Сяопина было добавлено после его смерти в 1997 году.

Темы: Китай
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