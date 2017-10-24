На вокзале в Киеве взрывчатки не нашли

Информация о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили. Сейчас уже вокзал работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

По данным полиции Киева, на месте работала взрывотехническая служба и кинологи. Из здания эвакуировали 1400 пассажиров и 40 работников вокзала.

"Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Злоумышленнику за ложное сообщение о заминировании грозит до 7 лет лишения свободы.

Как известно, в 7:10 неизвестный заявил о минировании вокзала, в связи с чем провели эвакуацию пассажиров и персонал вокзала.