Британцу, критикующему Путина, снова разрешили въезд в США

Британцу Уильяму Браудеру, возглавляющему фонд "Hermitage Capital", восстановили разрешение на въезд в Соединенные Штаты Америки.

"Отличные новости! Мой ESTA (отказ в визе США) был восстановлен", – написал он сам в Twitter.

"Я успешно зарегистрировался на рейс в США", – сообщил Браудер.

"Теперь нам нужно исправить фальшивый ордер на арест Интерпола", – добавил он.

GREAT NEWS! My ESTA (US visa waiver) was restored. I successfully checked into a US flight. Now we need to fix bogus Interpol arrest warrant — Bill Browder (@Billbrowder) October 23, 2017

Накануне Браудер заявил, что США лишили его разрешения на въезд в страну после того, как Россия внесла его в базу Интерпола.

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) – разрешение на въезд в США, которое распространяется на пассажиров из стран, для которых действует безвизовый режим.

Сенаторы Бен Кардин Джон Маккейн высказались против аннулирования визы британского предпринимателя, соучредителя фонда "Hermitage Capital" Уильяма Браудера.

Thank you @SenJohnMcCain for fighting my corner in this absurd situation where Putin has effectively banned me from travelling to the US https://t.co/a9Vwh3cwUJ — Bill Browder (@Billbrowder) October 23, 2017

Thank you @BenCardinforMD for your steadfast commitment to my fight for justice for Sergei Magnitsky at every twist and turn https://t.co/yrO6Wc5vE3 — Bill Browder (@Billbrowder) October 23, 2017

Сам Браудер убежден, что его преследование связано с делом погибшего в ноябре 2009 года в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета.

Ранее Браудер заявлял, что генеральный прокурор России Юрий Чайка причастен к гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского.

Браудер был одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", который предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. На прошлой неделе к "акту Магнитского" присоединилась Канада.



Президент России Владимир Путин назвал действия Оттавы неконструктивными. По его словам, эта тема используется на Западе для "раздувания антироссийской истерии".

Алена Рощенко, УП