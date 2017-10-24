Британцу, критикующему Путина, снова разрешили въезд в США

523 просмотра
Вторник, 24 октября 2017, 11:38

Британцу Уильяму Браудеру, возглавляющему фонд "Hermitage Capital", восстановили разрешение на въезд в Соединенные Штаты Америки.

"Отличные новости! Мой ESTA (отказ в визе США) был восстановлен", – написал он сам в Twitter.

"Я успешно зарегистрировался на рейс в США", – сообщил Браудер.

"Теперь нам нужно исправить фальшивый ордер на арест Интерпола", – добавил он.

Накануне Браудер заявил, что США лишили его разрешения на въезд в страну после того, как Россия внесла его в базу Интерпола.

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) – разрешение на въезд в США, которое распространяется на пассажиров из стран, для которых действует безвизовый режим.

Сенаторы Бен Кардин Джон Маккейн высказались против аннулирования визы британского предпринимателя, соучредителя фонда "Hermitage Capital" Уильяма Браудера.

Сам Браудер убежден, что его преследование связано с делом погибшего в ноябре 2009 года в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета.

Ранее Браудер заявлял, что генеральный прокурор России Юрий Чайка причастен к гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского.

Браудер был одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", который предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. На прошлой неделе к "акту Магнитского" присоединилась Канада.

Президент России Владимир Путин назвал действия Оттавы неконструктивными. По его словам, эта тема используется на Западе для "раздувания антироссийской истерии".

Алена Рощенко, УП

Темы: США Росcия Путин Великобритания
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украина может потерять до 3% ВВП из-за "Северного потока-2" – посол США 24 октября 2017, 11:48
В Башне Трампа вывесили баннер Free Sentsov 24 октября 2017, 09:38
Сенаторы Кардин и Маккейн выступили в поддержку Браудера 24 октября 2017, 01:11
powered by lun.ua
Главные новости
Луценко: Митинг под Радой финансируют из-за рубежа
Порошенко: 30-40 людей называют всеукраинской акцией
Полиция штурмом взяла Святошинский суд в Киеве
Хроника 24 октября. Продажа "Криворожстали" и арест Пукача
Все новости
вьетнамская кухня

9 мест в Киеве, где готовят вкусный суп фо

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Братиславе

Комиксы

ТОП-12 комиксов, с которых следует начинать знакомство с жанром