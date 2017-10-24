Британцу, критикующему Путина, снова разрешили въезд в США
Британцу Уильяму Браудеру, возглавляющему фонд "Hermitage Capital", восстановили разрешение на въезд в Соединенные Штаты Америки.
"Отличные новости! Мой ESTA (отказ в визе США) был восстановлен", – написал он сам в Twitter.
"Я успешно зарегистрировался на рейс в США", – сообщил Браудер.
"Теперь нам нужно исправить фальшивый ордер на арест Интерпола", – добавил он.
GREAT NEWS! My ESTA (US visa waiver) was restored. I successfully checked into a US flight. Now we need to fix bogus Interpol arrest warrant— Bill Browder (@Billbrowder) October 23, 2017
Накануне Браудер заявил, что США лишили его разрешения на въезд в страну после того, как Россия внесла его в базу Интерпола.
ESTA (Electronic System for Travel Authorization) – разрешение на въезд в США, которое распространяется на пассажиров из стран, для которых действует безвизовый режим.
Сенаторы Бен Кардин Джон Маккейн высказались против аннулирования визы британского предпринимателя, соучредителя фонда "Hermitage Capital" Уильяма Браудера.
Thank you @SenJohnMcCain for fighting my corner in this absurd situation where Putin has effectively banned me from travelling to the US https://t.co/a9Vwh3cwUJ— Bill Browder (@Billbrowder) October 23, 2017
Thank you @BenCardinforMD for your steadfast commitment to my fight for justice for Sergei Magnitsky at every twist and turn https://t.co/yrO6Wc5vE3— Bill Browder (@Billbrowder) October 23, 2017
Сам Браудер убежден, что его преследование связано с делом погибшего в ноябре 2009 года в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета.
Ранее Браудер заявлял, что генеральный прокурор России Юрий Чайка причастен к гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского.
Браудер был одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", который предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. На прошлой неделе к "акту Магнитского" присоединилась Канада.
Президент России Владимир Путин назвал действия Оттавы неконструктивными. По его словам, эта тема используется на Западе для "раздувания антироссийской истерии".
Алена Рощенко, УП
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