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Сенаторы Кардин и Маккейн выступили в поддержку Браудера

Вторник, 24 октября 2017, 01:11

Сенаторы Бен Кардин Джон Маккейн высказались против аннулирования визы британского предпринимателя, соучредителя фонда "Hermitage Capital" Уильяма Браудера.

Об этом пишет Радио Свобода.

Заместитель председателя международного комитета Сената демократ Бен Кардин и председатель комитета по вооруженным силам, республиканец Джон Маккейн, выступили в поддержку Уильяма Браудера, британского подданного, основателя фонда Hermitage Capital, которого лишили визы в США.

Сенаторы отметили заслуги Браудера в борьбе с коррупцией в высших эшелонах российской власти.

Ранее, бывший посол США в России Майкл Макфолл назвал эту ситуацию "возмутительной" и призвал президента США Дональда Трампа и Госдепартамент "не присоединяться к кампании Путина против Браудера".

Российские власти обвиняют главу фонда "Hermitage Capital" в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. Он был заочно арестован.

Сам Браудер выразил убеждение, что его преследование связано с делом погибшего в ноябре 2009 года в московском СИЗО юриста фонда "Hermitage Capital" Сергея Магнитского, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета.

Браудер был одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", который предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. На прошлой неделе к "акту Магнитского" присоединилась Канада.

Президент России Владимир Путин назвал действия Оттавы неконструктивными. По его словам, эта тема используется на Западе для "раздувания антироссийской истерии".

Темы: СШАРосcия
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