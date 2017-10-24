В зоне АТО 4 военных погибли, 3 ранены - штаб

Несмотря на небольшую огневую активность боевиков двое украинских военных погибли, еще двое подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Кроме того, еще трое украинских воинов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18:00 24 октября.

"К сожалению, в результате обстрелов на Мариупольском направлении двое наших военнослужащих получили ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Еще двое бойцов ранены в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

"Кроме того, еще двое военных погибли и один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донецком направлении", - рассказали в штабе.

Отмечается, что на Донецком направлении оккупанты из автоматических гранатометов и пулеметов били по опорным пунктам сил АТО неподалеку Верхнеторецкого.

С этого же оружия боевики обстреляли укрепления украинской армии в районе Водяного, что на Приморском направлении. Также днем под вражеским огнем оказались защитники Марьинки.