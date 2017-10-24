В зоні АТО 4 військових загинули, 3 поранені – штаб

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 19:05

Попри незначну вогневу активність бойовиків двоє українських військових загинули, ще двоє підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Крім того, ще троє українських воїнів отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 24 жовтня.

"На жаль, у результаті обстрілів на Маріупольському напрямку двоє наших військовослужбовців отримали поранення несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Ще двоє бійців поранилися у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

"Крім того, ще двоє військових загинули і один отримав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донецькому напрямку", - розповіли у штабі.

Зазначається, що на Донецькому напрямку окупанти з автоматичних гранатометів і кулеметів били по опорних пунктах сил АТО неподалік Верхньоторецького.

З цієї ж зброї бойовики обстріляли укріплення української армії у районі Водяного, що на Приморському напрямку. Також вдень під ворожим вогнем опинились оборонці Мар’їнки.

Теми: АТО Донбас Росія
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