Суд не разрешил обнародовать декларации чиновников СБУ

Окружной админсуд Киева принял решение отказать истцу "Центр противодействия коррупции" в удовлетворении иска об обнародовании декларации председателя и должностных лиц СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев в порядке письменного производства административное дело в отношении обнародования декларации председателя и должностных лиц Службы безопасности Украины, принял решение - полностью отказать истцу "Центр противодействия коррупции" в удовлетворении иска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при рассмотрении административного иска суд увидел конфликт между защитой государственной тайны и хранением данных декларантов.

"Суд пришел к выводу, что данный конфликт должен быть решен таким образом предусмотренный Законом Украины "О предотвращении коррупции", путем утверждения соответствующего порядка", - отметили в пресс-службе.

"Коллегия судей не усматривает признаков противоправности в оспариваемом решении государственного эксперта об отнесении к государственной тайне информации с электронных деклараций личного состава СБУ", - сообщают в суде.

В ЦПК заявили, что соответствующее решение было принято через 9 месяцев после подачи иска и назвали его "затягиванием".

"Фактически такое решение суда позволяет многим государственным органам, кроме СБУ - полиции, НАБУ, Службы внешней разведки создавать собственные системы декларирования и не подавать деклараций в реестр НАПК", - сказала юрист ЦПК Елена Щербань.

Активисты заявили, что обязательно обжалуют данное решение суда.

Как известно, 6 марта 2017 общественная организация "Центр противодействия коррупции" обратилась в суд с иском против Службы безопасности Украины, обвинив спецслужбу в засекречивании деклараций сотрудников.