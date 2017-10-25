Возле линии разграничения задержали информатора "ЛНР"

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Среда, 25 октября 2017, 01:12

Сотрудники СБУ в районе проведения АТО задержали информаторку так называемого "Министерства государственной безопасности ЛНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что женщина во время визита по личным делам во временно оккупированные территории была задержана террористами. Ей выдвинули сфальсифицированные обвинения в подготовке диверсий против "молодой республики". Для снятия "обвинений" боевики предложили женщине вернуться на контролируемую украинской властью территорию Луганщины и начать сбор информации о силах АТО", – говорится в заявлении.

Осведомитель должна была передавать данные о подразделениях Вооруженных сил Украины, численность правоохранительных органов в населенных пунктах Новоайдарского района.

Оперативники СБУ зафиксировали, что она неоднократно выходила на связь с куратором и передавала информацию.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, сообщнице террористов объявили о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.

Темы: Украина ОРДЛО Донбасс СБУ
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