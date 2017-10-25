В Киевской области женщина хотела продать своего ребенка за 35 тыс долларов

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Среда, 25 октября 2017, 21:18

В Киевской области сотрудники прокуратуры совместно со следственным управлением и управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП задержали 22-летнюю девушку. Она пыталась продать своего двухлетнего сына за 35 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

За указанные деньги девушка хотела улучшить свое материальное положение.

"Сейчас женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины", - говорится в сообщении.

 
ребенок, которого мать хотела продать
Прокуратура Киевской области
 
деньги за продажу ребенка
Прокуратура Киевской области
 
задержанная девушка
Прокуратура Киевской области

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и досудебное расследование. В ближайшее время задержанной девушке будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Темы: Киев прокуратура дети
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