В Киевской области женщина хотела продать своего ребенка за 35 тыс долларов

В Киевской области сотрудники прокуратуры совместно со следственным управлением и управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП задержали 22-летнюю девушку. Она пыталась продать своего двухлетнего сына за 35 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

За указанные деньги девушка хотела улучшить свое материальное положение.

"Сейчас женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины", - говорится в сообщении.

ребенок, которого мать хотела продать Прокуратура Киевской области

деньги за продажу ребенка Прокуратура Киевской области

задержанная девушка Прокуратура Киевской области

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и досудебное расследование. В ближайшее время задержанной девушке будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.